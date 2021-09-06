Александр Кокорин: «Не скучаю по России, прожил там много лет. Теперь хочу увидеть европейские города»

Нападающий «Фиорентины» рассказал, что не скучает по России.

«Я не скучаю по России, потому что много лет прожил там. Я родился в 600 км от Москвы, в небольшом городе.

Я не скучаю по России, потому что я жил во всех прекрасных городах страны. Я все их знаю в России и теперь хочу увидеть европейские города.

Для меня очень важно, когда Россия играет на больших турнирах, таких как чемпионат мира или чемпионат Европы Это незабываемые матчи.

Я играл в РПЛ 10-12 лет, первые 2-3 сезона были особенно важны, потому что я начинал играть. После этого я адаптировался и понял, как играть в », – сказал Кокорин.