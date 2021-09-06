Александр Кокорин: «Не скучаю по России, прожил там много лет. Теперь хочу увидеть европейские города»

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Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин рассказал, что не скучает по России.

«Я не скучаю по России, потому что много лет прожил там. Я родился в 600 км от Москвы, в небольшом городе.

Я не скучаю по России, потому что я жил во всех прекрасных городах страны. Я все их знаю в России и теперь хочу увидеть европейские города.

Для меня очень важно, когда Россия играет на больших турнирах, таких как чемпионат мира или чемпионат Европы Это незабываемые матчи.

Я играл в РПЛ 10-12 лет, первые 2-3 сезона были особенно важны, потому что я начинал играть. После этого я адаптировался и понял, как играть в РПЛ», – сказал Кокорин.

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