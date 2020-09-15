Александра Трусова в короткой программе будет выступать под музыку из фильма «Фрида», в произвольной – из фильма «Круэлла»

Теги сборная России женское катание Александра Трусова контрольные прокаты Фигурное катание

Бронзовый призер ЧМ-2021 по фигурному катанию Александра Трусова определилась с музыкой для своих программ.

Как сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на сообщество «ФАНсектор» в инстаграме, в короткой программе Трусова будет выступать под композицию из фильма «Фрида», в произвольной – из фильма «Круэлла».

Спортсменка готовится к сезону в группе Этери Тутберидзе, куда вернулась из академии Евгения Плющенко. 11-12 сентября она выступит на контрольных прокатах сборной России в Челябинске.

Онлайн контрольных прокатов: Валиева, Щербакова, Коляда, Синицина с Кацалаповым и другие звезды начинают сезон

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные