Произвольная программа Анны Щербаковой поставлена под музыку Корнелюка из «Мастера и Маргариты», короткая – под восточную тему

Теги сборная России женское катание Анна Щербакова Фигурное катание

Чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова выбрала музыку для произвольной программы.

Спортсменка будет выступать под композицию Игоря Корнелюка из фильма «Мастер и Маргарита».

Также известно, что короткая программа 17-летней фигуристки поставлена под восточную тему.

11-12 сентября Щербакова выступит на контрольных прокатах сборной России в Челябинске.

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