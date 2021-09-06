Произвольная программа Анны Щербаковой поставлена под музыку Корнелюка из «Мастера и Маргариты», короткая – под восточную тему

Чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова выбрала музыку для произвольной программы.

Спортсменка будет выступать под композицию Игоря Корнелюка из фильма «Мастер и Маргарита».

Также известно, что короткая программа 17-летней фигуристки поставлена под восточную тему.

11-12 сентября Щербакова выступит на контрольных прокатах сборной России в Челябинске.

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