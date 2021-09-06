Квалификация ЧМ-2022. Аргентина сыграет с Боливией, Бразилия против Перу

В Южной Америке продолжается квалификация ЧМ-2022.
Сборная Уругвая играет дома с Эквадором, Аргентина – с Боливией, Бразилия принимает Перу.
Отборочный турнир ЧМ-2022 в Южной Америке
- Дата проведения
- 10 сентября, 01.30, «Эстадио Дефенсорес дель Чако»
- Дата проведения
- 10 сентября, 01.30, «Estadio Campeón del Siglo»
- Дата проведения
- 10 сентября, 02.00, «Estadio Metropolitano Roberto Melendez»
- Дата проведения
- 10 сентября, 02.30, «Монументаль Антонио Веспусио Либерти»
- Дата проведения
- 10 сентября, 03.30, «Арена Пернамбуку»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.