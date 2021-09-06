Квалификация ЧМ-2022. Аргентина сыграет с Боливией, Бразилия против Перу

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В Южной Америке продолжается квалификация ЧМ-2022.

Сборная Уругвая играет дома с Эквадором, Аргентина – с Боливией, Бразилия принимает Перу.

Отборочный турнир ЧМ-2022 в Южной Америке

Парагвай – Венесуэла
Дата проведения
10 сентября, 01.30, «Эстадио Дефенсорес дель Чако»
превью матча онлайн статистика

 

Уругвай – Эквадор
Дата проведения
10 сентября, 01.30, «Estadio Campeón del Siglo»
превью матча онлайн статистика

 

Колумбия – Чили
Дата проведения
10 сентября, 02.00, «Estadio Metropolitano Roberto Melendez»
превью матча онлайн статистика

 

Аргентина – Боливия
Дата проведения
10 сентября, 02.30, «Монументаль Антонио Веспусио Либерти»
превью матча онлайн статистика

 

Бразилия – Перу
Дата проведения
10 сентября, 03.30, «Арена Пернамбуку»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица квалификации ЧМ-2022

Статистика квалификации ЧМ-2022

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