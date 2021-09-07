Евгения Медведева о санкциях WADA: «Российский спорт достаточно пострадал. Пора уже вернуть сборной флаг и снять все эти ограничения»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию поделилась мнением о выступлениях сборной России на крупных международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены до 16 декабря 2022 года будут выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира без национальной символики – флага и гимна.

– Какие были ожидания от роли посла и от самой Олимпиады-2020? И есть ли обида, что мы выступаем снова в нейтральном статусе?

– У нас была разработана программа моего пребывания в Японии. Я как посол должна была выполнять определенные функции. В основном это медийные активности, но они все были отменены, разумеется, и смысл моей поездки исчез.

Но мы не прекратили сотрудничество с ОКР и уже сейчас обсуждаем дальнейшие шаги. Думаю, что чуть позже я смогу дать больше конкретики и поделиться нашими общими планами.

А по поводу нейтрального флага – тут двух мнений быть не может. На мой взгляд, российский спорт достаточно пострадал из-за этой ситуации. Это связано не только с тем, что у спортсменов нет возможности петь гимн и выступать под флагом своей страны.

Уходят спонсоры, страдает спортивный маркетинг. Это происходит уже несколько лет. Я считаю, что пора уже вернуть сборной флаг и снять все эти ограничения.

Лично я бы хотела видеть на обложках журналов и рекламных кампаний крупных брендов не только блогеров, как это сейчас модно, а героев нашей страны, которые выигрывают медали и становятся лучшими в мире.

Понятно, что они это делают не ради денег, но ситуация с флагом и все эти ограничения в первую очередь ударили по карманам невиновных спортсменов, – сказала Медведева.

Российский триколор забанили в спорте на 2 года, и наш флаг теперь – белый. Что это такое?

Наказание России противоречит Олимпийской хартии (об этом говорил и Путин). Что же там написано?