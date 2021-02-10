Боатенг обвиняется в нападении на девушку в 2018-м. Джерому грозит до 5 лет тюрьмы

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Защитник «Лиона» Джером Боатенг сегодня предстанет перед судом Мюнхена по делу о нанесении травм своей бывшей девушке Шерин Зенлер, с которой у него есть две дочери.

Прокуратура обвиняет экс-игрока «Баварии» в нанесении телесных повреждений девушке. Утверждается, что в 2018 году футболист напал на нее во время отпуска из-за ссоры.

«Это свидетельские показания против свидетельских показаний, и у бывшего партнера Боатенга нет доказательств, подтверждающих обвинения», – заявил адвокат Джерома.

Если Боатенга признают виновным, его могут оштрафовать или посадить в тюрьму на срок до пяти лет.

Напомним, что в феврале 2021 года 25-летнюю Касию Ленхардт, другую бывшую девушку Боатенга – они расстались в начале того месяца, нашли мертвой. Прокуратура затем открыла дело против Боатенга из-за нападения уже на Касию в 2019-м.

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