👏Гус Хиддинк объявил о завершении карьеры

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк, в последнее время возглавлявший команду , объявил о завершении карьеры.

– В последнее время я не работал из-за коронавируса, и так совпало, что вчера я поговорил с руководством, и мы пришли к выводу, что лучше пока взять паузу, потому что они хотят попробовать другой подход.

– Действительно ли речь лишь о паузе?

– Я собираюсь остановиться. Окончательно.

– Не собираетесь ли вы поступить как Адвокат [возглавивший сборную Ирака, несмотря на обещание завершить карьеру]?

– Нет, нет, – сказал Хиддинк в эфире SBS 6.

Хиддинк в течение карьеры тренера поработал в сборных России и Нидерландов, «Анжи», , , ПСВ, «Валенсии» и иных командах.

На клубном уровне он выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок Нидерландов, Кубок Англии, Кубок чемпионов, Межконтинентальный кубок.

В 2008 году тренер вывел сборную России в полуфинал Евро, также он занимал 4-е место на ЧМ-1998 и ЧМ-2002 с Нидерландами и Южной Кореей соответственно.