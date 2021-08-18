Анжелика Сидорова установила пятый результат в истории в прыжках с шестом – 5,01 м. Выше прыгала только Исинбаева

Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова победила в финале «Бриллиантовой лиги» с лучшим результатом сезона – 5,01 м.

Это личный рекорд спортсменки и рекорд соревнований серии. Действующим мировым рекордсменом является россиянка Елена Исинибаева – с результатом 5,06 м, установленным в 2009 году. Также на счету Исинбаевой успешные прыжки на 5,03 м, 5,04 м и 5,05 м.

В текущем сезоне Сидорова завоевала серебро на Олимпийских играх в Токио.

Никто из женщин кроме Сидоровой и Исинбаевой не прыгал выше 5 метров. У американки Сэнди Моррис есть прыжок на 5,00.

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