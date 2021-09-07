«Газпром-Медиа» готов предложить РПЛ до 6 млрд рублей в год – за телеправа и весь спонсорский пакет

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«Газпром-Медиа Холдинг», в состав которого входит телеканал «Матч ТВ», готов увеличить предложение о покупке медиаправ на показ матчей РПЛ.

«Коммерсант» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, пишет, что «Матч ТВ» готов предложить за все медийные права лиги до 6 миллиардов рублей в год, что почти в 4 раза больше, чем он платит сейчас (1,7 млрд рублей в год за телеправа).

На телеправа РПЛ претендуют также вещательные платформы Okko, Start и «Яндекс», которые готовы перебить предложение «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что 6 миллиардов рублей в год за коммерческие и медийные права на показ матчей РПЛ готов предложить Оkkо. 

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