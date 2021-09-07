Лионель Месси: «Выиграть ЧМ или Кубок Америки сложно. Раньше люди лишь подчеркивали, что мы не добились главной цели»

Нападающий сборной Аргентины и рассказал, какое значение для него имеет недавняя победа на Кубке Америки.

«Мы пытались выиграть трофей раньше, мы хотели этого сильнее, чем чего-либо еще. Очень сложно победить на чемпионате мира или на Кубке Америки.

Раньше люди не ценили все, что мы делали, а лишь подчеркивали, что мы не добились главной цели. Важно чувствовать удовлетворение от того, что отдал все силы... К счастью для нас, недавний финал сложился для нас не так, как предыдущие.

Дети каждую минуту говорят мне: «Папа, ты чемпион». Не могу объяснить это. Я хотел бы, чтобы вся моя семья была на Кубке Америки, но им не удалось попасть ни на один матч, даже на финал.

Это часть той цены, которую нам пришлось заплатить. Мы стали чемпионами только тогда, когда наши семьи не смогли быть рядом», – сказал Месси.