РПЛ проведет тендер на медиаправа лиги. От приоритетного предложения «Матч ТВ» отказались

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Правление РПЛ приняло решение отказаться от приоритетного предложения «Матч ТВ» по покупке прав на показ матчей чемпионата, сообщает «Чемпионат».

Лига проведет тендер с разделением пакета медиаправ. 8 из 9 членов рабочей группы проголосовали за проведение тендера. 

Ранее сообщалось, что «Газпром-Медиа Холдинг», в состав которого входит телеканал «Матч ТВ», предложил РПЛ 4 миллиарда рублей в год – за телеправа и весь спонсорский пакет. 

6 миллиардов рублей в год за коммерческие и медийные права на показ матчей РПЛ готов предложить Оkkо. Также в тендере примет участие видеосервис START.

Сейчас лига получает за телеправа 1,7 миллиарда в год по контракту с «Матч ТВ». Однако у РПЛ сейчас есть и другие спонсоры – в частности, «Тинькофф» и «Лига Ставок».

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