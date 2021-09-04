РПЛ проведет тендер на медиаправа лиги. От приоритетного предложения «Матч ТВ» отказались

Правление РПЛ приняло решение отказаться от приоритетного предложения «Матч ТВ» по покупке прав на показ матчей чемпионата, сообщает «Чемпионат».

Лига проведет тендер с разделением пакета медиаправ. 8 из 9 членов рабочей группы проголосовали за проведение тендера.

Ранее сообщалось, что «Газпром-Медиа Холдинг», в состав которого входит телеканал , предложил РПЛ 4 миллиарда рублей в год – за телеправа и весь спонсорский пакет.

6 миллиардов рублей в год за коммерческие и медийные права на показ матчей РПЛ готов предложить Оkkо. Также в тендере примет участие видеосервис START.

Сейчас лига получает за телеправа 1,7 миллиарда в год по контракту с «Матч ТВ». Однако у РПЛ сейчас есть и другие спонсоры – в частности, «Тинькофф» и «Лига Ставок».