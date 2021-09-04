«Тотальное лицемерие. Сперва они встают на колени, а затем Уокер с презрением не подает руку Глику». Збигнев Бонек о сборной Англии

Президент Футбольной федерации Польши Збигнев Бонек, ранее выступавший за «Ювентус» и «Рому», высказался о скандале с участием польского защитника и игрока сборной Англии Кайла Уокера.

В конце первого тайма у футболистов команд возник конфликт. В ходе стычки Глик ущипнул Уокера. В стычке также участвовал Харри Магуайр.

В перерыве менеджер сборной Англии Эмили Уэбб и начальник службы безопасности Тони Коннифорд сообщили резервному судье, что Уокер подвергся расизму со стороны Глика.

«Сперва они встают на колени, а затем Уокер с презрением смотрит на Глика и не подает ему руку. Тотальное лицемерие, вот с чего все начинается», – написал Бонек в твиттере.

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