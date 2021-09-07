Okko и Start могут объединиться в борьбе с «Матч ТВ» за медиаправа РПЛ

В тендере на покупку медиаправ возможно объединение претендентов, конкурирующих с .

По данным , альянс могут создать и Start. Между вещателями уже сейчас есть сотрудничество: компания Start является премиальным партнером Okko.

Тендер по телеправам на матчи РПЛ должен пройти до 11 октября.

Ранее сообщалось, что «Газпром-Медиа», в состав которого входит «Матч ТВ», готов предложить РПЛ до 6 млрд рублей в год – за телеправа и весь спонсорский пакет.

6 миллиардов рублей в год за коммерческие и медийные права на показ матчей РПЛ предлагает и Оkkо.