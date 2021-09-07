Okko и Start могут объединиться в борьбе с «Матч ТВ» за медиаправа РПЛ

В тендере на покупку медиаправ РПЛ возможно объединение претендентов, конкурирующих с «Матч ТВ».
По данным «Спорт-Экспресса», альянс могут создать Okko и Start. Между вещателями уже сейчас есть сотрудничество: компания Start является премиальным партнером Okko.
Тендер по телеправам на матчи РПЛ должен пройти до 11 октября.
Ранее сообщалось, что «Газпром-Медиа», в состав которого входит «Матч ТВ», готов предложить РПЛ до 6 млрд рублей в год – за телеправа и весь спонсорский пакет.
6 миллиардов рублей в год за коммерческие и медийные права на показ матчей РПЛ предлагает и Оkkо.