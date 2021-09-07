«РПЛ вряд ли сможет жить без общедоступного канала. «Матч ТВ» именно такой». Генпродюсер «Матч ТВ» Тащин о телеправах

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» высказался о правах на поках матчей .

– Помимо Okko, у вас в конкуренции ожидаются «Мегафон» и «Яндекс». Есть понимание, какие условия предложат они?

– Вы понимаете, что, согласно нашему контракту, никто, кроме нас, не может вести переговоры с РПЛ. Поэтому все другие игроки – это на уровне домыслов и слухов. Пока взаимодействие РПЛ, она это подтверждала, идет только с нами. После того, как будет какое-то решение по нашему предложению, возможно, официально появятся новые игроки. Но какие у них условия и главное – как они будут показывать, на каких ресурсах?

Все мы понимаем, что без общедоступного телеканала РПЛ вряд ли сможет жить. Все понимают, что российский футбол должен быть на общедоступном канале. «Матч ТВ» именно такой. Мы в этом году показываем больше двух матчей в туре в бесплатном эфире. Кто, кроме нас, сможет так же показывать и развивать российский футбол, большой вопрос.

– Говорят, что Okko договаривается с .

– То есть «Первый канал» будет показывать два матча в туре? Я об этом официально не слышал нигде. Все мы помним, как показывался футбол до «Матч ТВ». Центральная игра тура выводилась в 14 часов дня: не всем зрителям и, зачастую, футболистам было удобно. Посмотрим.

– В июне РПЛ могла разорвать контракт из-за недобора подписчиков на «Матч Премьер». Правда?

– Детали контракта я разглашать не буду. Но, как вы видите, никакого расторжения не произошло. Мы так же показываем последний сезон по действующему договору.

– Но вы подписали дополнительное соглашение.

– Еще раз: детали контракта – это наша коммерческая сторона.

– Сейчас по договору, который вы предлагаете, сколько должно быть подписчиков на «Матч Премьер»?

– О таких деталях у нас пока не прописано. Пока идет речь о каком-то базовом большом предложении. По количеству игр на и «Матч Премьер» мы будем обсуждать дальше.

– Количество матчей на федеральном канале увеличится?

– Пока сложно комментировать. Думаю, меньше двух мы точно не будем показывать, – сказал Тащин.