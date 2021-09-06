«У «Зенита» нет шансов обжаловать решение ФИФА. Клуб нарушил правило». Юрист Прокопец о бане Малкома и Клаудиньо

Спортивный юрист прокомментировал санкции ФИФА в отношении полузащитников «Зенита» Малкома и Клаудиньо.

Хавбеки сине-бело-голубых пропустят матч с «Ахматом» (11 сентября) и игру с «Челси» (14-го) в Лиге чемпионов из-за того, что петербургский клуб досрочно вернул игроков из сборной Бразилии.

– ФИФА не могли поступить иначе, и запрет на матчи для Клаудиньо и абсолютно ожидаем.

Есть правило, по которому, если клуб не отправляет игроков в национальную сборную, то эти игроки не могут выходить на поле за свой клуб в течение пяти дней после окончания матча сборной.

Исключение составляют травмы, из-за которых игрок не может поехать выступать за сборную своей страны. Ни у Малкома, ни у Клаудиньо травм нет.

Это сделано для того, чтобы в сборную отпускались все самые сильные игроки. Если дать клубам право выбирать, кто поедет в национальную сборную, а кто не поедет, то они не отпустят никого.

– Есть ли у «Зенита» шансы оспорить решение?

– У нет шансов обжаловать решение , потому что они нарушили это правило.

Да и если они будут пытаться, на это уйдет много времени, гораздо больше, чем пять дней. Ситуация, безусловно, конфликтная, и отношения с федерацией футбола точно пострадали, – сказал Прокопец.

Малкому и Клаудиньо запретили играть с «Челси» – но «Зенит» не согласен. Похоже, Барриоса тоже не будет