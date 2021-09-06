Александр Кокорин: «Если ты богат, есть хейтеры, пытающиеся тебя принизить. Нужно следить за всем, что ты делаешь»

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Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин высказался о хейтерах.

«Думаю, во всем мире все одинаково: если ты богат, есть хейтеры, которые пытаются тебя принизить. Нужно следить за всем, что ты делаешь. Если я совершу небольшую ошибку, все скажут, что это огромная проблема.

Нужно следить за тем, что говоришь и делаешь, куда ходишь. Например, если тебя сфотографируют в ресторане после плохого матча, у тебя будут проблемы. Эти правила не только для спортсменов, но и для всех известных людей в целом.

Футболисты должны быть умны и понимать, как это работает», – сказал Кокорин.

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