Прыгун в воду Минибаев о встрече с Путиным: «Спортсмены давно привитые, в карантине не вижу смысла. Зачем тогда надо было обязывать делать прививку?»

Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио по прыжкам в воду Виктор Минибаев рассказал, что не примет участия во встрече спортсменов с президентом России Владимиром Путиным, так как не успевает пройти карантин из-за отдыха в Турции.

Встреча состоится 10 сентября.

– Понимали, что не попадете на встречу с Владимиром Путиным из-за того, что улетели отдыхать?

– Я не знал, когда будет встреча. Путевки мы брали заранее, поэтому так оно и сложилось.

– То есть вы не успеваете карантин отсидеть из-за того, что были за границей?

– Да, все именно так.

– Обидно? Или отдохнули и все отлично?

– Я считаю самым главным, что сам отдохнул.

– Как отдохнули?

– Отлично. В Турции с девушкой, друзьями отдыхал.

– Вы не были ни разу на таких встречах. Вам не интересно?

– Нет, мне лично нет.

– Как вы относитесь к карантину перед встречей с президентом? Считаете ли вы его нужным, обязательным?

– Я считаю, что он не должен быть обязательным. Знаю, что спортсмены давно уже привитые, и делать для них еще карантин я не вижу смысла.

Зачем тогда надо было обязывать спортсменов делать эту прививку, если ты все равно должен сидеть на карантине?

– Вы тоже привитый?

– Да, – сказал Минибаев.

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