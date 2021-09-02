Александр Кокорин: «Быть известным в России было очень тяжело. Стоило допустить маленькую ошибку, и это всякий раз обсуждалось»

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Нападающий Александр Кокорин дал интервью для сайта «Фиорентины», где рассказал о сложностях жизни публичного человека.

«Мне было очень тяжело быть известным в России. Стоило допустить маленькую ошибку, и это всякий раз обсуждалось. Это была серьезная проблема.

Ты сам можешь считать, что поступаешь правильно, но другие могут тебя осудить или думать, что это что-то плохое. 

Футболистам нужно дважды подумать, прежде чем что-то делать. Да, мы такие же люди, как и все, но я думаю, что, будучи профессиональным футболистом, понимаешь такие вещи», – сказал Кокорин.

У Кокорина 0 минут за «Фиорентину» в новом сезоне, третья зарплата в команде и уже море хейтеров в медиа

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