Сборная Англии обвинила Глика в расизме по отношению к Уокеру во время матча. Поляки отрицают это, ФИФА начала расследование

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Сборная Англии подала жалобу после конфликта, возникшего во время матча отбора ЧМ-2022 с Польшей (1:1).

В конце первого тайма у футболистов команд возник конфликт. В ходе стычки польский защитник Камиль Глик ущипнул защитника англичан Кайла Уокера. В стычке также участвовал Харри Магуайр.

В перерыве менеджер сборной Англии Эмили Уэбб и начальник службы безопасности Тони Коннифорд сообщили резервному судье, что Уокер подвергся расизму со стороны Глика.

Менеджер сборной Польши Якуб Квятковски, присутствовавший во время беседы англичан с резервным судьей, попросил игроков своей сборной прокомментировать произошедшее. Глик и остальные поляки заявили, что расизма в их действиях не было.

«Представители Футбольной ассоциации Англии сказали, что была использована расистская фраза, но Глик утверждает, что это абсолютная ложь. Я знаю игроков, они этого не делали и не стали бы. Мы полностью отрицаем любые обвинения», – заявил Квятковски.

ФИФА уже начала расследование произошедшего. В ассоциации отметили, что проанализирует все отчеты о матче.

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