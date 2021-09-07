Генпродюсер «Матч ТВ» Тащин о тендере по РПЛ: «Надеюсь, клубы поддержат. У нас колоссальный опыт и профессиональная команда»

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» прокомментировал решение РПЛ о проведении тендера по правам на показ матчей лиги.

«Получили от РПЛ решение, согласно которому по телевизионным и коммерческим правам РПЛ будет объявлен тендер.

Безусловно, мы будем в нем участвовать и предложим лиге и клубам предложение, полностью соответствующее рынку. Готовимся к нему в рабочем режиме, имея колоссальный опыт показа, профессиональную команду и полное техническое обеспечение.

Мы по-прежнему убеждены, что российский футбол должен развиваться в условиях доступности большой аудитории и популяризации не только в крупных городах, но и в регионах. Надеюсь, клубы нас поддержат.

Тендер будет проведен в срок до 11 октября», – написал Тащин.

«РПЛ вряд ли сможет жить без общедоступного канала. «Матч ТВ» именно такой». Генпродюсер «Матч ТВ» Тащин о телеправах