РПЛ подтвердила, что проведет тендер на медиаправа лиги

Правление РПЛ приняло решение о проведении конкурса на реализацию медиаправ.

«9 сентября состоялось заседание Правления АФК РПЛ.

Участники выслушали доклад рабочей группы по реализации медиаправ и рассмотрели предложение действующего основного вещателя, который воспользовался преимущественным правом и подал заявку для приобретения прав на освещение матчей РПЛ в сезонах 2022/23 – 2025/26.

Большинством голосов члены Правления приняли решение о проведении конкурса на реализацию прав для соблюдения принципов открытости выбора вещателя.

Правление постановило провести тендер в срок до 11 октября», – сказано в заявлении РПЛ.

Ранее сообщалось, что «Газпром-Медиа Холдинг», в состав которого входит телеканал «Матч ТВ», предложил РПЛ 4 миллиарда рублей в год – за телеправа и весь спонсорский пакет.

6 миллиардов рублей в год за коммерческие и медийные права на показ матчей РПЛ готов предложить Оkkо. Также в тендере примет участие видеосервис START.

Сейчас лига получает за телеправа 1,7 миллиарда в год по контракту с «Матч ТВ». Однако у РПЛ сейчас есть и другие спонсоры – в частности, «Тинькофф» и «Лига Ставок».

«РПЛ вряд ли сможет жить без общедоступного канала. «Матч ТВ» именно такой». Генпродюсер «Матч ТВ» Тащин о телеправах