Семак о Малкоме, Клаудиньо и Барриосе: «Абсурдная ситуация. Ненормально, когда клуб не может рассчитывать на троих основных игроков»

Главный тренер высказался о санкциях ФИФА в отношении полузащитников Малкома и Клаудиньо.

Хавбеки сине-бело-голубых пропустят матч с «Ахматом» (11 сентября) и игру с «Челси» (14-го) в Лиге чемпионов из-за того, что петербургский клуб досрочно вернул игроков из сборной Бразилии.

– Сергей Богданович, есть ли шанс, что Малком и Клаудиньо не пропустят игры с «Ахматом» и «Челси»?

– Клуб занимается этим вопросом – наши специалисты находятся в контакте с федерациями. Шансы есть. Но на сегодняшний день решение состоит в том, что они играть не могут.

– Как вы относитесь к этому решению?

– Как я могу к нему относиться? Это абсолютно абсурдная ситуация, связанная с коронавирусным временем. Это ненормально, когда клуб при любых раскладах не может рассчитывать на троих основных футболистов и в чемпионате, и в Лиге чемпионов.

Конечно, это странное решение со стороны всех футбольных инстанций.

– также не примет участия в матче с грозненцами и с «Челси»?

– Каким образом он может принять участие? Конечно, нет, если не будет дополнительных изменений в правилах.

– Учитывая эти потери, у вас есть представление о том, кто может заменить отсутствующих игроков?

– Пока нет. Только сегодня игроки вернулись из сборных, теперь им нужно сдать тесты, а после мы посмотрим, сколько игроков – четырнадцать или тринадцать – будут готовиться к матчам.

Посмотрим, кто из них будет лучше готов и на одну, и на вторую игру и будем решать, – сказал Семак.

Малкому и Клаудиньо запретили играть с «Челси» – но «Зенит» не согласен. Похоже, Барриоса тоже не будет