Семак о Малкоме, Клаудиньо и Барриосе: «Абсурдная ситуация. Ненормально, когда клуб не может рассчитывать на троих основных игроков»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о санкциях ФИФА в отношении полузащитников Малкома и Клаудиньо.
Хавбеки сине-бело-голубых пропустят матч РПЛ с «Ахматом» (11 сентября) и игру с «Челси» (14-го) в Лиге чемпионов из-за того, что петербургский клуб досрочно вернул игроков из сборной Бразилии.
– Сергей Богданович, есть ли шанс, что Малком и Клаудиньо не пропустят игры с «Ахматом» и «Челси»?
– Клуб занимается этим вопросом – наши специалисты находятся в контакте с федерациями. Шансы есть. Но на сегодняшний день решение ФИФА состоит в том, что они играть не могут.
– Как вы относитесь к этому решению?
– Как я могу к нему относиться? Это абсолютно абсурдная ситуация, связанная с коронавирусным временем. Это ненормально, когда клуб при любых раскладах не может рассчитывать на троих основных футболистов и в чемпионате, и в Лиге чемпионов.
Конечно, это странное решение со стороны всех футбольных инстанций.
– Вильмар Барриос также не примет участия в матче с грозненцами и с «Челси»?
– Каким образом он может принять участие? Конечно, нет, если не будет дополнительных изменений в правилах.
– Учитывая эти потери, у вас есть представление о том, кто может заменить отсутствующих игроков?
– Пока нет. Только сегодня игроки вернулись из сборных, теперь им нужно сдать тесты, а после мы посмотрим, сколько игроков – четырнадцать или тринадцать – будут готовиться к матчам.
Посмотрим, кто из них будет лучше готов и на одну, и на вторую игру и будем решать, – сказал Семак.
Малкому и Клаудиньо запретили играть с «Челси» – но «Зенит» не согласен. Похоже, Барриоса тоже не будет