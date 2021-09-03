Ласицкене и Магучих вместе позировали для группового снимка в финале «Бриллиантовой лиги» в Цюрихе

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих и россиянка сфотографировались рядом после финала в Цюрихе.

Ласицкене на этом старте победила, Магучих взяла серебро.

Групповое фото спортсменок после соревнований выложила в инстаграм австралийка Элеанор Паттерсон. Помимо Ласицкене и Магучих, на нем запечатлены сама Паттерсон, украинка , австралийка Никола Макдермотт и из Польши.

Предыдущая совместная фотография Магучих и Ласицкене на Олимпиаде-2020 в Токио вызвала скандал. Украинская спортсменка подверглась травле в соцсетях.

«Финал «Бриллиантовой лиги». Спасибо за это грандиозное событие. Наблюдать за этими женщинами было феноменально», – написала Паттерсон, занявшая в Цюрихе шестое место.

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