Ласицкене и Магучих вместе позировали для группового снимка в финале «Бриллиантовой лиги» в Цюрихе

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Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих и россиянка Мария Ласицкене сфотографировались рядом после финала «Бриллиантовой лиги» в Цюрихе.

Ласицкене на этом старте победила, Магучих взяла серебро.

Групповое фото спортсменок после соревнований выложила в инстаграм австралийка Элеанор Паттерсон. Помимо Ласицкене и Магучих, на нем запечатлены сама Паттерсон, украинка Ирина Геращенко, австралийка Никола Макдермотт и Камила Личвинко из Польши. 

Предыдущая совместная фотография Магучих и Ласицкене на Олимпиаде-2020 в Токио вызвала скандал. Украинская спортсменка подверглась травле в соцсетях.

«Финал «Бриллиантовой лиги». Спасибо за это грандиозное событие. Наблюдать за этими женщинами было феноменально», – написала Паттерсон, занявшая в Цюрихе шестое место. 

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Публикация от Eleanor Patterson (@eleanorpatterson)

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