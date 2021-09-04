Только «Зенит» проголосовал против тендера на медиаправа РПЛ

Теги Зенит премьер-лига Россия телевидение Организация РПЛ Газпром Матч ТВ Спорт-Экспресс Футбол

Сегодня Правление РПЛ большинством голосов приняло решение о проведении тендера на реализацию телеправ на показ матчей российского чемпионата.

По данным «Спорт-Экспресса», только «Зенит» проголосовал против тендера

Сейчас лига получает за телеправа 1,7 миллиарда рублей в год по контракту с «Матч ТВ». Однако у РПЛ сейчас есть и другие спонсоры – в частности, «Тинькофф» и «Лига Ставок».

Отметим, что «Матч ТВ» входит в состав «Газпром-Медиа Холдинга».

Компания «Газпром» – генеральный спонсор «Зенита». При этом 51,01% доли в уставном капитале клуба принадлежит АО «Газпромбанк», а 25,01% доли есть у ООО «Газпром Трансгаз Санкт-Петербург», которые напрямую или косвенно принадлежат ПАО «Газпром».

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