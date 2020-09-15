Алена Косторная вышла на тренировку произвольной программы под музыку Вивальди «Времена года»

Чемпионка Европы-2020 Алена Косторная провела тренировку под музыку Антонио Вивальди из «Времен года» (отрывок «Зима»).

Предполагается, что с этой композицией Косторная будет выступать в произвольной программе. На тренировке Косторная исполнила каскад из тройных флипа и сальхова через ойлер.

Сейчас фигуристка готовится к контрольным прокатам сборной России в Челябинске, которые пройдут 11-12 сентября.

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