Канделаки ушла с поста генпродюсера «Матч ТВ», дисквалификация Малкома, Клаудиньо и 8 бразильцев из АПЛ, МОК отстранил Северную Корею, победа Ласицкене и другие новости

1. Тина Канделаки стала заместителем гендиректора «Газпром-Медиа». Она ушла с поста генерального продюсера «Матч ТВ».

2. ФИФА запретила Малкому и Клаудиньо играть за «Зенит» до 14 сентября. Они пропустят матчи с «Челси» и «Ахматом». «Зенит» подтвердил.

3. Квалификация ЧМ-2022. Англия поделила очки с Польшей, пропустив на 92-й минуте, Италия забила 5 мячей Литве и обновила мировой рекорд (37 матчей без поражений), Германия разгромила Исландию, Испания выиграла у Косово, Беларусь уступила Бельгии.

4. КХЛ. СКА уступил «Автомобилисту» (сначала привез Самонов, а потом Марченко зарядил в свои), «Ак Барс» проиграл ЦСКА, московское «Динамо» забило 5 голов «Авангарду». У Вадима Шипачева три дубля в трех матчах сезона КХЛ.

5. ФИФА запретила 8 бразильским игрокам «Ливерпуля», «Сити», «МЮ», «Челси» и «Лидса» играть за клубы в течение 5 дней по просьбе CBF. Кроме того, ФИФА открыла дисциплинарное дело после срыва матча Бразилия – Аргентина.

6. US Open. В четвертьфинале прошлогодний финалист Александр Зверев обыграл Ллойда Харриса.

В женской сетке олимпийская чемпионка Белинда Бенчич уступила 18-летней Эмме Радукану, Мария Саккари победила Каролину Плишкову.

7. «Уильямс» подписал контракт с резервным пилотом «Ред Булл» Алексом Албоном (и продлили Николаса Латифи).

8. «Краснодар» отдал Шапи в аренду «Гиресунспору». Клуб идет последним в Турции с 0 очков и голов.

9. Россия сыграет с Украиной в 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу-2021. В заключительном матче группового раунда россияне обыграли Северную Македонию (3-0).

10. Японская фигуристка Рика Кихира будет готовиться к Олимпиаде-2022 под руководством Брайана Орсера. Она переехала в Торонто.

11. Трансферные новости. «Зенит» предлагал ЦСКА за Влашича 20 млн евро, Ерохина и еще одного российского игрока. Пишут, что питерцы были готовы включить Сутормина, Дриусси или Мамману в сделку. «Фиорентина» хочет отдать Кокорина в аренду турецкому клубу. Игрок не намерен уходить. Впрочем, по другим данным, боссы клуба верят в Кокорина и он останется минимум до зимы. Агент Азмуна предложил «Милану» бесплатно подписать форварда летом 2022-го. Макрон, Месси и Неймар постараются повлиять на решение Мбаппе о контракте с «ПСЖ». Французу предложат соглашение на 2 года.

12. Мария Ласицкене победила в прыжках в высоту в финале «Бриллиантовой лиги» и другие результаты.

13. Россиянка Наталья Кузьмина не примет участия в выборах главы технического комитета Международной федерации гимнастики (FIG). Об этом заявила глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова: «Лучше не иметь представителя от России, чем человека, который нарушает все нормы».

14. МОК отстранил Северную Корею до конца 2022 года. Условия участия спортсменов в Играх в Пекине определят отдельно.

15. Криштиану Роналду – лучший игрок в истории по алгоритму математика из Оксфорда на основе игр за клубы и сборные, Месси – 2-й, Пеле – 3-й, Марадона – 9-й.

16. Месси, Неймар, Ди Мария и Паредес не сыграют за «ПСЖ» с «Клермоном» из-за матчей в отборе ЧМ-2022.

17. Сборная России по пляжному футболу возглавила мировой рейтинг после победы на ЧМ в Москве.

18. Глава Федерации хоккея Беларуси (ФХБ) Дмитрий Басков на 5 лет дисквалифицирован ИИХФ: «Он угрожал белорусским спортсменам и дискриминировал их из-за политических убеждений».

19. «Талибан» (организация запрещена на территории РФ) запретил афганским женщинам заниматься видами спорта, где их тело может быть открыто.

Цитаты дня.

Канделаки о «Матч ТВ»: «Мы самоокупаемы и технологически оторвались от конкурентов так, что будем лидерами индустрии»

Первый тренер Кучерова: «Не взял бы Овечкина и Малкина на Олимпиаду. Их время прошло»

«Канделаки – успешный медиаменеджер, обладает широкой экспертизой». Гендиректор «Газпром-Медиа» Жаров о назначении Тины своим заместителем

Дмитрий Козловский: «Мы несем ответственность перед государством, которое дает нам возможность кататься, которое мы идем защищать как на войну»

Карпин о сборной: «Очень квалифицированные игроки. Они могут решать высокие задачи при правильной подготовке»

Рене Фазель: «Путин – большой фанат спорта. Он передает этот сигнал стране – людям нравится»

Джикия – журналистам: «Много негатива от вас. Ерунду пишете, поэтому перестал общаться. Добрее будете – будем общаться»