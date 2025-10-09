  • Спортс
  • Инфантино о ЧМ-2034 в январе 2035-го: «В одной части света не играют в декабре, в другой – в июле. Возможно, есть способы оптимизировать календарь, мы это обсуждаем»
5

Инфантино допустил изменение футбольного календаря и проведение ЧМ-2034 в январе.

Ранее в СМИ появлялись слухи о том, что ЧМ-2034, который пройдет в Саудовской Аравии, состоится зимой и, возможно, начнется в январе 2035 года – это позволит избежать пересечения со священным для мусульман месяцем Рамадан. 

«Если вы хотите играть везде в одно и то же время, то можно проводить в марте или в октябре, потому что в декабре не играют в одной части света, а в июле – в другой», – сказал президент ФИФА на генассамблее Ассоциации европейских клубов.

На вопрос о том, когда ФИФА приступит к серьезному рассмотрению вопроса о датах проведения ЧМ-2034, Джанни Инфантино ответил: «Мы уже приступили. Мы постоянно ведем обсуждение со всеми, и речь идет не только об одном чемпионате мира, а о [календаре] в целом. 

Даже в некоторых европейских странах слишком жарко, чтобы играть в июле. Так что, возможно, нам стоит подумать, какие месяцы лучше подходят для игры в футбол, в Европе это июнь. Он не очень часто используется, верно?

Возможно, есть способы оптимизировать календарь, мы это обсуждаем. Нам просто нужно быть непредвзятыми». 

Источник: The Athletic
Источник: The Athletic
