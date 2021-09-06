Кокорин не уйдет из «Фиорентины» как минимум до января. Боссы клуба верят в него

Теги Фиорентина серия А Италия возможные трансферы Александр Кокорин Футбол

Нападающий Александр Кокорин не покинет «Фиорентину» этой осенью.

Руководство итальянского клуба верит в россиянина и не собирается продавать его в клуб из Турции. В «Фиорентине» ждут, что Кокорин преодолеет проблемы прошлого сезона и покажет свой настоящий уровень.

В клубе ожидают, что во время матчей Александр будет демонстрировать то же рвение, что и во время тренировок и товарищеских матчей. Теперь все зависит от Кокорина.

Форвард точно останется в клубе как минимум до января, пишет Firenze Viola.

В этом сезоне 30-летний форвард трижды попал в заявку «Фиорентины», но ни разу не вышел на поле. Его полную статистику можно изучить здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные