Кокорин не уйдет из «Фиорентины» как минимум до января. Боссы клуба верят в него

Нападающий Александр Кокорин не покинет «Фиорентину» этой осенью.

Руководство итальянского клуба верит в россиянина и не собирается продавать его в клуб из Турции. В «Фиорентине» ждут, что Кокорин преодолеет проблемы прошлого сезона и покажет свой настоящий уровень.

В клубе ожидают, что во время матчей Александр будет демонстрировать то же рвение, что и во время тренировок и товарищеских матчей. Теперь все зависит от Кокорина.

Форвард точно останется в клубе как минимум до января, пишет Firenze Viola.

В этом сезоне 30-летний форвард трижды попал в заявку «Фиорентины», но ни разу не вышел на поле. Его полную статистику можно изучить здесь.