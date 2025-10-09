  • Спортс
  • Мостовой о запрете легионеров в Кубке: «А им во время кубковых матчей что делать, домой улетать? Странная идея. В таком турнире выиграл бы «Локомотив» – там самый сильный русский костяк»
Александр Мостовой не понимает идею запретить легионерам играть в Кубке России.

Такой формат проведения Фонбет Кубка России был предложен главе Министерства спорта РФ Михаилу Дегтяреву во время одной из встреч с профессиональными сообществами, как сообщил инсайдер Иван Карпов.

«Это странная идея. Все-таки нигде в мире такого нет, чтобы состав команды определялся исключительно по национальному признаку.

А легионерам во время кубковых матчей что делать? Домой улетать что ли?

Но если уж гипотетически рассуждать о таком турнире, то Кубок России без легионеров выиграл бы «Локомотив» – там самый сильный русский костяк.

Они и в РПЛ играют практически только нашими игроками», – сказал бывший полузащитник «Спартака» и сборной России.

Мостовой о предложении запретить легионеров в Кубке: «Подумал, что шутка какая-то. У нас в командах по 10-15 иностранцев. Зачем их тогда покупать за 20-30 млн?»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
