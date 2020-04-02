Роналду – лучший игрок в истории по алгоритму математика из Оксфорда на основе игр за клубы и сборные, Месси – 2-й, Пеле – 3-й, Марадона – 9-й

Математик Оксфордского университета Том Кроуфорд разработал формулу сравнения величия футболистов.

Используя уникальный алгоритм, который учитывает достижения футболистов на уровне клубов и сборных, ученый сравнил показатели игроков разных эпох.

Первое место занял форвард Криштиану Роналду, опередивший нападающего , , , Альфредо ди Стефано, и других.

В качестве номинантов Кроуфорд принял игроков, которые выиграли минимум 2 раза, либо получили широкое признание до 1956 года, когда была учреждена награда. Игроки оценивались по 7 критериям:

1. Национальные и международные трофеи, выигранные на клубном уровне, оцениваемые при помощи коэффициента УЕФА об относительной силе соревнования;

2. Трофеи на уровне сборных – 150 очков за чемпионат мира, 100 за чемпионат Европы и кубок Америки и дополнительные очки за звание лучшего бомбардира турнира;

3. Голы за клубы;

4. Голы за сборную;

5. Голоса в голосовании за «Золотой мяч» (в процентах от общего числа проголосовавших);

6. Индивидуальные рекорды;

7. «Математически выдающиеся сезоны», в которых голы игрока привели команду к крупным победам.

Таким образом, топ-10 рейтинга по формуле Кроуфорда выглядит следующим образом:

1. (537 очков)

2. Лионель Месси (503)

3. Пеле (459)

4. Ференц Пушкаш (305)

5. Роналдо (281)

6. Марко ван Бастен (237)

7. Альфредо ди Стефано (201)

8. (177)

9. Диего Марадона (169)

10. (163).