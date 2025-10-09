Льоренте о теориях заговора: «Я не плоскоземельщик. Говорят, что химиотрассы уже повлияли на изменение климата и что некоторые страны их запретили»

Маркос Льоренте заявил, что не является плоскоземельщиком.

Полузащитник «Атлетико » – сторонник теории заговора о химиотрассах, согласно которой из самолетов тайно распыляют некие «химикаты». Никаких доказательств этой теории нет. Недавно Льоренте заявил о распылении яда из самолетов, комментируя фото с конденсационным следом на небе.

«Есть кое-что, чего я не понимаю... Ну, я не знаю, что говорит Хави Повес (испанский экс-футболист и сторонник конспирологических теорий. В 2019 году стал президентом клуба «Мостолес» и переименовал его в ФК «Плоская Земля». В 2021 году клуб был выкуплен и снова сменил название – Спортс’’). Но я не плоскоземельщик.

Я хотел бы знать, что это такое... Говорят, что это [химиотрассы] уже повлияло на изменение климата, и что некоторые страны запретили это», – сказал Льоренте в интервью COPE.

Льоренте о конденсационных следах самолетов: «Это ненормально. Раньше я не видел в небе такого. Тысячи людей благодарят меня за то, что я обнародовал эту информацию»

Маркос Льоренте: «Солнцезащитные очки на улице – ошибка. Они не пропускают лучи в глаза. Ношу их только в помещении. Это биология, а не мое мнение»