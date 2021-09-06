Канделаки о «Матч ТВ»: «Мы самоокупаемы и технологически оторвались от конкурентов так, что будем лидерами индустрии»

Новый заместитель генерального директора «Газпром-Медиа» оценила свою работу в должности генерального продюсера , которую она сегодня покинула.

«В первую очередь я хочу поблагодарить всех, кто мне сегодня позвонил и написал, потому что такое количество смс и звонков с поздравлениями я не получала даже на свой юбилей. Я чувствую эту энергию и понимаю – все, что я прочитала в WhatsApp и Телеграме, все, что услышала по телефону, пронизано теплотой и очень добрым отношением ко мне.

Считается, что в нашей индустрии быть любимым практически невозможно. Но в ней точно можно быть человеком, которому стоит верить и который старается не подвести. Я всегда хотела строить свою карьеру – ведущей, продюсера, руководителя телеканала – как человек, которому верят и который держит свои обещания.

Те задачи, которые мы ставили перед собой год назад, сегодня уже практически исполнены. Но впереди еще целый список больших и амбициозных целей, к которым мы вместе будем двигаться. Это и запуск информационного агентства «Матч+», и запуск ток-шоу, Итогов недели, внедрение новых технологий для Олимпиады в Пекине и тем более для чемпионата мира по футболу в Катаре.

Мы самоокупаемы, нас смотрят, технологически мы оторвались от конкурентов так, что пока они нас догонят, мы уже совершим следующие победы на этом направлении и по-прежнему будем лидерами индустрии.

Отдельное спасибо хочу сказать моему руководителю Александру Александровичу Жарову, потому что без него все, что получилось на глазах у всех за один год, было бы невозможным. Очень важно, что Александр Александрович мне верил и доверял. В современном мире, при всем консерватизме телевидения и разрыве между ним и Интернетом, делать на телевидении экстраординарные вещи многие руководители боятся.

Александр Александрович позволял нам экспериментировать, и лишь благодаря его вере и отношению не только ко мне, а к каждому члену нашей команды, она тратила не только свои усилия, но и жизнь. Я всегда говорила всем, кто работает в субхолдинге «Матч ТВ»: мы не работаем, чтобы потом жить, – эта работа и есть самая интересная часть нашей жизни.

И самое главное: если бы моя семья меня не поддерживала, у меня бы ничего не получилось. Я вас люблю, мои родные. Отдельное спасибо мужу, который готов терпеть вечно работающую жену. Это целое искусство, с которым мало кто справляется. Ты уже тринадцатый год справляешься с этим лучше всех», – написала Канделаки.