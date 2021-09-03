«Талибан» запретил афганским женщинам заниматься видами спорта, где их тело может быть открыто

Движение «Талибан» (запрещено на территории РФ), пришедшее к власти в Афганистане, запретило афганским женщинам заниматься видами спорта, где их тело может быть открыто.

Об этом заявил заместитель главы комиссии «Талибана» по культуре Ахмадулла Васик.

«Я не думаю, что женщинам будет разрешено играть в крикет, потому что в этом нет необходимости. В крикете может возникнуть ситуация, в которой их лицо и тело не будут прикрыты. Ислам не позволяет женщинам выглядеть таким образом.

Сейчас эпоха СМИ, появятся фотографии и видео, и люди их увидят. Ислам и Исламский Эмират (Афганистан) не позволяет женщинам играть в крикет или заниматься видами спорта, где их тело может быть открыто», – сказал Васик.

Ранее игроки женской сборной Афганистана обращались за помощью в Международный совет крикета (ICC). Некоторые из них успели покинуть страну.

«Отправили письмо в ICC, но ответа не получили. Почему к нам относятся так, будто нас не существует?» Игрок в крикет из Афганистана рассказала о просьбах помощи