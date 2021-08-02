Кихира будет готовиться к Олимпиаде-2022 под руководством Орсера

Японская фигуристка Рика Кихира переехала в Торонто для работы с канадским тренером Брайаном Орсером.

«Так как моя цель – Олимпиада в , я очень рада работать под руководством и его команды, они подготовили много ведущих фигуристов», – сказала Кихира.

В июне прошлого года появлялась информация о том, что Кихира начнет сотрудничество с Орсером, однако позднее сообщалось, что японка отказалась от работы с канадцем, так как из-за пандемии коронавируса не могла покинуть Японию.

В прошлом сезоне Кихира работала с Миэ Хамадой и .

Орсер тренирует двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю, ранее он сотрудничал с Евгенией Медведевой, Хавьером Фернандесом, Ю-На Ким и другими.