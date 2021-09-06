Месси, Неймар, Ди Мария и Паредес не сыграют за «ПСЖ» с «Клермоном» из-за матчей в отборе ЧМ-2022

Несколько латиноамериканских игроков «ПСЖ» пропустят матч Лиги 1 с «Клермоном».
В субботу, 11 сентября, не сыграют аргентинцы Лионель Месси, Анхель Ди Мария и Леандро Паредес, а также бразилец Неймар, сообщает RMC Sport.
Это связано с матчами Бразилии и Аргентины в квалификации ЧМ-2022, которые пройдут в ночь с 9 на 10 сентября.
В случае Месси значение также имеет пункт его контракта с парижанами, подразумевающий, что в случае любых вопросов, касающихся выбора между сборной и клубом, игрок будет отдавать предпочтение национальной команде, отмечает Diario Sport.