Месси, Неймар, Ди Мария и Паредес не сыграют за «ПСЖ» с «Клермоном» из-за матчей в отборе ЧМ-2022

Несколько латиноамериканских игроков пропустят матч Лиги 1 с «Клермоном».

В субботу, 11 сентября, не сыграют аргентинцы , Анхель Ди Мария и Леандро Паредес, а также бразилец , сообщает RMC Sport.

Это связано с матчами и в квалификации ЧМ-2022, которые пройдут в ночь с 9 на 10 сентября.

В случае Месси значение также имеет пункт его контракта с парижанами, подразумевающий, что в случае любых вопросов, касающихся выбора между сборной и клубом, игрок будет отдавать предпочтение национальной команде, отмечает Diario Sport.