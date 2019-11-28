Сборная России по пляжному футболу возглавила мировой рейтинг после победы на ЧМ в Москве

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Всемирная организация пляжного футбола (BSWW) представила обновленный рейтинг мужских национальных сборных.

На первое место поднялась сборная России, которая в августе завоевала золото на чемпионате мира в Москве. На счету команды – 4249 очков в рейтинге.

Предыдущим лидером рейтинга была Португалия, которая сейчас занимает второе место (3279). Топ-3 замыкает команда Бразилии (3255).

🏆 Россия – чемпион мира в пляжном футболе! Убрали японцев в финале и взяли третье золото в истории

 
 
 
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Публикация от Beach Soccer Worldwide (@beachsoccerworldwide)

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