Глава ФХБ Басков на 5 лет дисквалифицирован ИИХФ: «Он угрожал белорусским спортсменам и дискриминировал их из-за политических убеждений»

Международная федерация хоккея ( ) на пять лет дисквалифицировала главу Федерации хоккея Беларуси ( ) Дмитрия Баскова.

Басков отстранен от всех национальных и международных хоккейных мероприятий на пять лет – с 10 сентября 2021 года по 9 сентября 2026 года.

«Басков угрожал белорусским спортсменам и дискриминировал их из-за политических убеждений, а также злоупотребил своим положением для поддержки Лукашенко», – цитирует Tribuna.com заявление ИИХФ

Завтра годовщина назначения Баскова на пост главы ФХБ. 9 сентября 2020 года Басков был избран председателем федерации хоккея Беларуси.