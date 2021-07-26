Глава ФХБ Басков на 5 лет дисквалифицирован ИИХФ: «Он угрожал белорусским спортсменам и дискриминировал их из-за политических убеждений»

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Международная федерация хоккея (ИИХФ) на пять лет дисквалифицировала главу Федерации хоккея Беларуси (ФХБ) Дмитрия Баскова.

Басков отстранен от всех национальных и международных хоккейных мероприятий на пять лет – с 10 сентября 2021 года по 9 сентября 2026 года.

«Басков угрожал белорусским спортсменам и дискриминировал их из-за политических убеждений, а также злоупотребил своим положением для поддержки Лукашенко», – цитирует Tribuna.com заявление ИИХФ

Завтра годовщина назначения Баскова на пост главы ФХБ. 9 сентября 2020 года Басков был  избран председателем федерации хоккея Беларуси.

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