Первый тренер Кучерова: «Не взял бы Овечкина и Малкина на Олимпиаду. Их время прошло»

, первый тренер , ответил на вопрос о форварде «Тампы» в преддверии Олимпиады-2022.

– Чего ждете от Никиты на Олимпиаде?

– Здесь многое зависит от командного настроя. Он-то сыграет, но в этой сборной он не будет безоговорочным лидером, как в .

Потому что там будет и , и . Наверное, неправильно говорить так с моей стороны, но если бы я был тренером, то не взял бы ни Овечкина, ни Малкина.

– Даже так?

– Да. Они будут много играть, но нужно признать, что их время уже прошло. Сейчас выигрывают более молодые.

Я не хочу сказать это им в обиду – я уважаю их, и они точно достойны вызова в сборную.

Но чтобы такое случилось, во главе должен быть тренер как Тарасов или Тихонов, который в свое время не взял Харламова, и сборная СССР тогда в первый и единственный раз выиграла Кубок Канады.

– Кто должен быть тренером сборной России на Олимпиаде?

– Это трудный вопрос. Я не знаю такого безоговорочного кандидата.

Вы же сами прекрасно это знаете, что сейчас нет таких тренеров. Вроде бы есть и Знарок, и Быков. Но прям глыбы нет, – сказал Курдин.

Ура, НХЛ все-таки едет на Олимпиаду (с одной оговоркой). Но затянули так, что уже надоело