«Канделаки – успешный медиаменеджер, обладает широкой экспертизой». Гендиректор «Газпром-Медиа» Жаров о назначении Тины своим заместителем

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Генеральный директор холдинга «Газпром-медиа» Александр Жаров прокомментировал назначение бывшего генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки своим заместителем.

«Тинатин Канделаки является успешным медиаменеджером, обладает широкой экспертизой, необходимыми навыками и компетенциями для реализации новых амбициозных целей на позиции заместителя генерального директора «Газпром-медиа».

Уверен, что совместными усилиями мы достигнем тех задач, которые перед нами ставят акционеры и время», – заявил Жаров.

В новой должности Канделаки продолжит отвечать за развитие субхолдинга «Матч», а также будет курировать деятельность развлекательных телеканалов (ТНТ, ТВ-3, «Пятница!»). Также в зоне ответственности Канделаки будет запуск и развитие информационного агентства «Матч».

Канделаки являлась генеральным продюсером «Матч ТВ» с момента запуска телеканала в 2015 году.

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