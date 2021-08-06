МОК отстранил Северную Корею до конца 2022 года. Условия участия спортсменов в Играх в Пекине определят отдельно

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Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил, что Национальный олимпийский комитет Корейской Народно-Демократической Республики (НОК КНДР) отстранен до конца 2022 года.

«Единственным национальным олимпийским комитетом, который не принял участие в Олимпийских играх в Токио, был НОК КНДР. Это нарушение Олимпийской хартии. В этой связи исполкомом было принято решение отстранить НОК КНДР до конца 2022 года», – сказал Бах.

Глава МОК добавил, что организация прекратит финансирование НОК КНДР и не будет предоставлять иную поддержку.

Спортсмены из КНДР смогут участвовать в Олимпиаде-2022 в Пекине, если пройдут квалификацию. Решение по условиям участия этих атлетов исполком МОК примет в отдельном порядке.

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