Глава Международного олимпийского комитета (МОК) сообщил, что Национальный олимпийский комитет Корейской Народно-Демократической Республики (НОК КНДР) отстранен до конца 2022 года.

«Единственным национальным олимпийским комитетом, который не принял участие в Олимпийских играх в Токио, был НОК КНДР. Это нарушение хартии. В этой связи исполкомом было принято решение отстранить НОК КНДР до конца 2022 года», – сказал Бах.

Глава МОК добавил, что организация прекратит финансирование НОК КНДР и не будет предоставлять иную поддержку.

Спортсмены из КНДР смогут участвовать в Олимпиаде-2022 в , если пройдут квалификацию. Решение по условиям участия этих атлетов исполком МОК примет в отдельном порядке.