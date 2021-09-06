«Уильямс» объявил о подписании контракта с Албоном

Команда «Уильямс» объявила состав пилотов на сезон-2022. В следующем году за британскую команду будут выступать и .

Латифи продолжит выступать за «Уильямс», а его напарником станет Албон, в данный момент являющийся резервным пилотом «Ред Булл».

Introducing your 2022 Williams Racing drivers…@Alex_Albon joins @NicholasLatifi to complete our line-up! 🤩 pic.twitter.com/s4cuJ4ebJq — Williams Racing (@WilliamsRacing) September 8, 2021

Ранее сообщалось, что в «Мерседесе», который поставляет «Уильямсу» двигатели, были бы рады кандидатуре Албона – но только в том случае, если гонщик прекратит сотрудничество с «Ред Булл».

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