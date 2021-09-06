«Уильямс» объявил о подписании контракта с Албоном

Теги переходы Ред Булл Уильямс Формула-1 Николас Латифи Александр Албон Авто

Команда «Уильямс» объявила состав пилотов на сезон-2022. В следующем году за британскую команду будут выступать Николас Латифи и Алекс Албон.

Латифи продолжит выступать за «Уильямс», а его напарником станет Албон, в данный момент являющийся резервным пилотом «Ред Булл».

Ранее сообщалось, что в «Мерседесе», который поставляет «Уильямсу» двигатели, были бы рады кандидатуре Албона – но только в том случае, если гонщик прекратит сотрудничество с «Ред Булл».

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