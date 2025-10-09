Кейн – лучший игрок Бундеслиги в сентябре. У форварда «Баварии» 7+1 в 3 матчах
Харри Кейн признан лучшим игроком Бундеслиги в сентябре.
Форвард «Баварии» провел 3 матча в чемпионате Германии, забил 7 голов и сделал одну результативную передачу.
С полной статистикой 32-летнего англичанина можно ознакомиться здесь.
Кейн – первый игрок в истории Бундеслиги с 11 голами в первых 6 турах
У Кейна 21 (18+3) очко в 10 матчах сезона за «Баварию». Форвард забил «Айнтрахту»
Как вам дерби?20482 голоса
Огонь!
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Бундеслиги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости