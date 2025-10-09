8

Кейн – лучший игрок Бундеслиги в сентябре. У форварда «Баварии» 7+1 в 3 матчах

Харри Кейн признан лучшим игроком Бундеслиги в сентябре.

Форвард «Баварии» провел 3 матча в чемпионате Германии, забил 7 голов и сделал одну результативную передачу.

С полной статистикой 32-летнего англичанина можно ознакомиться здесь.

Кейн – первый игрок в истории Бундеслиги с 11 голами в первых 6 турах

У Кейна 21 (18+3) очко в 10 матчах сезона за «Баварию». Форвард забил «Айнтрахту»

Как вам дерби?20482 голоса
Огонь!ЦСКА
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)Александр Мостовой
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Бундеслиги
logoБавария
logoбундеслига Германия
logoХарри Кейн
рейтинги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кейн хочет взять «Золотой мяч»: «Это командный трофей, который выигрывает лучший игрок команды, то есть победитель ЛЧ или ЧМ»
577 октября, 07:35
У Кейна 21 (18+3) очко в 10 матчах сезона за «Баварию». Форвард забил «Айнтрахту»
394 октября, 17:12
Харри Кейн: «Самая большая мечта — выиграть Лигу чемпионов и чемпионат мира. Любимый гол – с центра поля за «Баварию»
153 октября, 07:57
Главные новости
Квалификация ЧМ-2026. Нидерланды в гостях у Мальты, Беларусь принимает Данию, Чехия против Хорватии
63 минуты назад
Юрий Семин: «Почему Карпин обязан соглашаться с Дегтяревым? Решение министра спорное, поэтому и мнение у Карпина яркое. В спорах рождается истина»
811 минут назад
Сергей Ташуев: «Хочу взять команду, где совпадут идеи о прогрессивном и современном футболе. Нужно гнуть свою линию, подбирать игроков – клубу необходимо будет подождать»
1423 минуты назад
Маркос Льоренте: «Не смотрю телевизор, не слушаю радио. Это не приносит никакой пользы»
2029 минут назад
Жоан Лапорта: «Клубы Суперлиги должны вернуться к УЕФА. «Барса» налаживает отношения с союзом ради мира в европейском футболе»
1643 минуты назад
«Спартак» Кострома просматривал игроков, выпуская их на матчи молодежки под чужими фамилиями. Команде присудили три технических поражения (Sport Baza)
2256 минут назад
УЕФА не изменит формат ЛЧ, несмотря на предложения организаторов Суперлиги: «Беседы не принесли результатов»
11сегодня, 13:54
Маркос Льоренте: «Солнцезащитные очки на улице – ошибка. Они не пропускают лучи в глаза. Ношу их только в помещении. Это биология, а не мое мнение»
59сегодня, 13:35Фото
Ташуев о тактике: «Что-то инновационное придумываю сам, не беру ниоткуда. Работаю с 1992-го, сразу начали с прессинга»
47сегодня, 13:21
«Барса» отказалась от Суперлиги, но не делает этого официально, чтобы не платить штраф. Цель клуба – «дать проекту умереть» (COPE)
30сегодня, 13:10
Ко всем новостям
Последние новости
Федор Конюхов: «Когда-то я болел за «Спартак», а сейчас за Дзюбу. Разговоры про него меня не касаются, на меня тоже много грязи выливали»
410 минут назад
«В Стамбуле нравится все, кроме таксистов! Один наматывал круги, не открывал дверь. Я отказался платить, он угрожал полицией». Хавбек «Санкт-Паули III» Кагерманов о городе
622 минуты назад
Мастантуоно о сравнениях с Ямалем: «Они неизбежны, СМИ нужны заголовки. Ламин – отличный игрок, но я отношусь к этому спокойно и не сравниваю себя ни с кем»
341 минуту назад
Мостовой о запрете легионеров в Кубке: «А им во время кубковых матчей что делать, домой улетать? Странная идея. В таком турнире выиграл бы «Локомотив» – там самый сильный русский костяк»
5сегодня, 14:02
Сперцян – игрок сентября в «Краснодаре». Хавбек опередил Агкацева и Косту
сегодня, 14:01
Поконьоли сменит Хюттера в «Монако» Головина. 38-летний тренер дебютирует против «Анже» 18 октября (RMC Sport)
1сегодня, 13:45
Мбаппе перед матчем с Азербайджаном: «Я могу забить кому угодно. Рекорд Жиру я побью – может и завтра, кто знает»
6сегодня, 13:28
Шченсны о тер Стегене и «Барсе»: «Я был в такой же ситуации с «Ювентусом» и решил завершить карьеру. Не советую этого Марку, он все понимает и еще многое может привнести в футбол»
4сегодня, 13:12
«Ротор» принимает «Черноморец». Приходите поддержать волгоградцев в домашней игре против новороссийцев!
сегодня, 13:00
Дешам о свисте в адрес Рабьо на «Парк-де-Пренс»: «Такого не должно происходить, ведь это игроки сборной Франции, но соперничество между некоторыми клубами сильно. Адриен к этому привык»
4сегодня, 12:48