Карпин и Нгамале «раздражают друг друга». «Динамо» расторгнет контракт с игроком, если не получит предложений о трансфере зимой (Legalbet)

Муми Нгамале покинет «Динамо» из-за плохих отношений с Валерием Карпиным.

По информации Legalbet, московский клуб выставил 31-летнего вингера на трансфер, но расторгнет контракт с ним, если не получит предложений зимой. У игрока испортились отношения с главным тренером.

По словам источника, знакомого с ситуацией, Карпин и Нгамале «раздражают друг друга».

Камерунец выступает за бело-голубых с 2022 года. В текущем сезоне Мир РПЛ он провел 7 матчей. Контракт Муми действует до лета 2026 года.

Напомним, ранее девушка Нгамале раскритиковала Карпина: «Прямо перед игрой Муми сажают в запас уже не в первый раз. У меня большие вопросы к тренеру. Как потом играть, когда тебя постоянно тюкают, заменяют». Позже тренер отстранил игрока от матча с «Оренбургом» из-за пропуска части занятия «Динамо».