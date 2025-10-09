Карпин и Нгамале «раздражают друг друга». «Динамо» расторгнет контракт с игроком, если не получит предложений о трансфере зимой (Legalbet)
Муми Нгамале покинет «Динамо» из-за плохих отношений с Валерием Карпиным.
По информации Legalbet, московский клуб выставил 31-летнего вингера на трансфер, но расторгнет контракт с ним, если не получит предложений зимой. У игрока испортились отношения с главным тренером.
По словам источника, знакомого с ситуацией, Карпин и Нгамале «раздражают друг друга».
Камерунец выступает за бело-голубых с 2022 года. В текущем сезоне Мир РПЛ он провел 7 матчей. Контракт Муми действует до лета 2026 года.
Напомним, ранее девушка Нгамале раскритиковала Карпина: «Прямо перед игрой Муми сажают в запас уже не в первый раз. У меня большие вопросы к тренеру. Как потом играть, когда тебя постоянно тюкают, заменяют». Позже тренер отстранил игрока от матча с «Оренбургом» из-за пропуска части занятия «Динамо».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Legalbet
