  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Карпин и Нгамале «раздражают друг друга». «Динамо» расторгнет контракт с игроком, если не получит предложений о трансфере зимой (Legalbet)
21

Карпин и Нгамале «раздражают друг друга». «Динамо» расторгнет контракт с игроком, если не получит предложений о трансфере зимой (Legalbet)

Муми Нгамале покинет «Динамо» из-за плохих отношений с Валерием Карпиным.

По информации Legalbet, московский клуб выставил 31-летнего вингера на трансфер, но расторгнет контракт с ним, если не получит предложений зимой. У игрока испортились отношения с главным тренером. 

По словам источника, знакомого с ситуацией, Карпин и Нгамале «раздражают друг друга».

Камерунец выступает за бело-голубых с 2022 года. В текущем сезоне Мир РПЛ он провел 7 матчей. Контракт Муми действует до лета 2026 года.

Напомним, ранее девушка Нгамале раскритиковала Карпина: «Прямо перед игрой Муми сажают в запас уже не в первый раз. У меня большие вопросы к тренеру. Как потом играть, когда тебя постоянно тюкают, заменяют». Позже тренер отстранил игрока от матча с «Оренбургом» из-за пропуска части занятия «Динамо».

Как вам дерби?20625 голосов
Огонь!ЦСКА
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)Александр Мостовой
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Legalbet
logoпремьер-лига Россия
logoВалерий Карпин
logoМуми Нгамале
logoДинамо Москва
возможные трансферы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Спартак» ведет переговоры с Клеманом. Экс-тренер «Монако» взял время на размышления (Sport24)
68 минут назад
Килиан Мбаппе: «У меня очень хорошие отношения с Винисиусом, он отличный игрок и хороший человек. Люди говорят о нас всякое, но у нас одна цель – помочь «Реалу» выигрывать титулы»
219 минут назад
Нани считает, что Амориму нужно время: «Рубен привнес много хорошего в «МЮ», он доносит до игроков правильное послание. Это лишь вопрос времени, когда все снова начнут улыбаться»
526 минут назад
Инфантино о ЧМ-2034 в январе 2035-го: «В одной части света не играют в декабре, в другой – в июле. Возможно, есть способы оптимизировать календарь, мы это обсуждаем»
533 минуты назад
Квалификация ЧМ-2026. Нидерланды в гостях у Мальты, Беларусь принимает Данию, Чехия против Хорватии
1245 минут назадLive
Черданцев о пенальти ЦСКА в дерби: «Мне писали: «Что ты, ###, несешь?» – друзья из старого спартаковского фанатья. Основания были, но такие назначения выбешивают болельщиков»
3449 минут назад
Игрок какого клуба лидирует по количеству голов в финалах Кубка? И еще восемь вопросов о FONBET Кубке России
50 минут назадТесты и игры
Льоренте о теориях заговора: «Я не плоскоземельщик. Говорят, что химиотрассы уже повлияли на изменение климата и что некоторые страны их запретили»
21сегодня, 15:49
Лапорта о недовольстве де Йонга матчем «Барсы» в США: «Игроки могут иметь свое мнение, но мы будем играть там, где скажет Ла Лига. Клуб поддержал эту идею»
11сегодня, 15:41
Мостовой о том, что Дегтярев «может не согласовать» Карпина: «Ничего страшного, совмещения постов вообще нигде нет. Валерий не должен соглашаться во всем с министром»
15сегодня, 15:27
Ко всем новостям
Последние новости
Сафонов показал капитанскую повязку на игру с Ираном – она посвящена Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
5 минут назадВидео
Мальта – Нидерланды. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
сегодня, 15:00
Федор Конюхов: «Когда-то я болел за «Спартак», а сейчас за Дзюбу. Разговоры про него меня не касаются, на меня тоже много грязи выливали»
15сегодня, 14:58
«В Стамбуле нравится все, кроме таксистов! Один наматывал круги, не открывал дверь. Я отказался платить, он угрожал полицией». Хавбек «Санкт-Паули III» Кагерманов о городе
17сегодня, 14:46
Мастантуоно о сравнениях с Ямалем: «Они неизбежны, СМИ нужны заголовки. Ламин – отличный игрок, но я отношусь к этому спокойно и не сравниваю себя ни с кем»
8сегодня, 14:27
Кейн – лучший игрок Бундеслиги в сентябре. У форварда «Баварии» 7+1 в 3 матчах
11сегодня, 14:14
Мостовой о запрете легионеров в Кубке: «А им во время кубковых матчей что делать, домой улетать? Странная идея. В таком турнире выиграл бы «Локомотив» – там самый сильный русский костяк»
7сегодня, 14:02
Сперцян – игрок сентября в «Краснодаре». Хавбек опередил Агкацева и Косту
сегодня, 14:01
Поконьоли сменит Хюттера в «Монако» Головина. 38-летний тренер дебютирует против «Анже» 18 октября (RMC Sport)
3сегодня, 13:45
Мбаппе перед матчем с Азербайджаном: «Я могу забить кому угодно. Рекорд Жиру я побью – может и завтра, кто знает»
11сегодня, 13:28