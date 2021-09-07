КХЛ. «Ак Барс» примет ЦСКА, СКА сыграет с «Автомобилистом», московское «Динамо» против «Авангарда»

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В регулярном чемпионате КХЛ «Ак Барс» сыграет с ЦСКА, СКА – с «Автомобилистом», московское «Динамо» примет «Авангард»

КХЛ

Регулярный чемпионат

Барыс – Амур
Дата проведения
8 сентября, 16.30, «Барыс Арена»
Онлайн матча Видео

 

Северсталь – Адмирал
Дата проведения
8 сентября, 19.00, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео

 

Ак Барс – ЦСКА
Дата проведения
8 сентября, 19.00, «Татнефть-Арена»
Онлайн матча Видео

 

СКА – Автомобилист
Дата проведения
8 сентября, 19.30, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео

 

Динамо Москва – Авангард
Дата проведения
8 сентября, 19.30, «ВТБ-Арена»
Онлайн матча Видео

 

Динамо Рига – Трактор
Дата проведения
8 сентября, 19.30, «Арена-Рига»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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