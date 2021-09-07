КХЛ. «Ак Барс» примет ЦСКА, СКА сыграет с «Автомобилистом», московское «Динамо» против «Авангарда»

В регулярном чемпионате КХЛ «Ак Барс» сыграет с ЦСКА, СКА – с «Автомобилистом», московское «Динамо» примет «Авангард».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 8 сентября, 16.30, «Барыс Арена»
- Дата проведения
- 8 сентября, 19.00, «Ледовый дворец»
- Дата проведения
- 8 сентября, 19.00, «Татнефть-Арена»
- Дата проведения
- 8 сентября, 19.30, «Ледовый дворец»
- Дата проведения
- 8 сентября, 19.30, «ВТБ-Арена»
- Дата проведения
- 8 сентября, 19.30, «Арена-Рига»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.