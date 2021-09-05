ФИФА запретила Малкому и Клаудиньо играть за «Зенит» до 14 сентября. Они пропустят матчи с «Челси» и «Ахматом» («Р-Спорт»)

Теги Зенит Челси Сборная Бразилии по футболу премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА дисквалификации ФИФА Ахмат квалификация ЧМ-2022 Малком Клаудиньо Родригес Р-Спорт Футбол

Хавбеки «Зенита» Малком и Клаудиньо не смогут играть за клуб до 14 сентября, утверждает «Р-Спорт».

Это связано с санкциями ФИФА в отношении петербуржцев за досрочный отзыв футболистов из расположения сборной Бразилии.

Таким образом,  Малком и Клаудиньо пропустят матч РПЛ с «Ахматом» (11 сентября) и игру с «Челси» (14-го) в Лиге чемпионов.

«Малком и Клаудиньо не смогут играть за «Зенит» до 14 сентября из-за санкций ФИФА, сюда входит и игра с «Челси».

Клуб и РФС уже проинформированы, это последствие решения «Зенита» не отпускать игроков в сборную Бразилии», – цитирует «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.

Зенит» решил досрочно отозвать хавбеков, опасаясь, что из-за карантинных ограничений в связи с пандемией коронавируса футболисты не смогут сыграть с «Челси» в Лондоне. Из-за этого Бразильская конфедерация футбола (CBF) пожаловалась в ФИФА.

 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные