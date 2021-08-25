Дмитрий Козловский: «Мы несем ответственность перед государством, которое дает нам возможность кататься, которое мы идем защищать как на войну»

Российский фигурист , выступающий в парном катании с , рассказал об особенностях тренировок у Тамары Москвиной и ответственности перед государством.

«У нас на катке очень правильный подход. Нет такой позиции, что я начальник – ты дурак. Мы там не пары Тамары Москвиной. Мы пары, которые работают с , Артуром Леонидовичем Минчуком, Николаем Морошкиным. Мы с ними партнеры. У нас нет жесткой иерархии, вертикали, когда наверху Тамара Николаевна и так далее. Мы все находимся в равной степени уважения и взаимопонимания.

Конечно, бывают какие-то сложные моменты, столкновения, но это нормально, когда люди занимаются совместной ответственной деятельностью. Мы несем ответственность не только перед самими собой или тренером. Мы несем ответственность перед государством, которое дает нам возможность кататься, которое мы фактически идем как на войну защищать. Мы идем защищать цвета нашего флага и честь нашей страны. Это очень ответственно.

Послушайте, как здорово об этом говорит Ирина Винер. Она правильно объясняет своим девочкам, кто они там такие, что они представители государства, лицо страны, которое выводят на международную арену, чтобы показать, что это лучшее, что есть в стране в этой дисциплине. Это большая ответственность.

Поэтому в любом случае в такой серьезной деятельности, как подготовка к Олимпийским играм, случаются какие-то конфликты, но мы обязаны находить возвращение к единству. У нас большая, основательная цель, и она у нас единая», – сказал Козловский.