«Фиорентина» хочет отдать Кокорина в аренду турецкому клубу. Игрок не намерен уходить

Теги Фиорентина серия А Италия высшая лига Турция возможные трансферы Александр Кокорин Футбол

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может уйти в аренду.

«Фиалки» пытаются оформить переход россиянина в один из клубов Турции, сообщает «РБ-Спорт».

«Фиорентина» сейчас ведет переговоры с одним из местных клубов об аренде Кокорина. При этом итальянский клуб готов платить половину зарплаты игрока.

Сам Кокорин не хочет уходить из команды. Трансферное окно в Турции закрывается сегодня, 8 сентября.

На старте сезона футболист не сыграл ни минуты за «Фиорентину» в трех матчах.

У Кокорина 0 минут за «Фиорентину» в новом сезоне, третья зарплата в команде и уже море хейтеров в медиа

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