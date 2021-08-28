«Фиорентина» хочет отдать Кокорина в аренду турецкому клубу. Игрок не намерен уходить

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может уйти в аренду.
«Фиалки» пытаются оформить переход россиянина в один из клубов Турции, сообщает «РБ-Спорт».
«Фиорентина» сейчас ведет переговоры с одним из местных клубов об аренде Кокорина. При этом итальянский клуб готов платить половину зарплаты игрока.
Сам Кокорин не хочет уходить из команды. Трансферное окно в Турции закрывается сегодня, 8 сентября.
На старте сезона футболист не сыграл ни минуты за «Фиорентину» в трех матчах.
У Кокорина 0 минут за «Фиорентину» в новом сезоне, третья зарплата в команде и уже море хейтеров в медиа