Канделаки стала заместителем гендиректора «Газпром-Медиа». Она ушла с поста генерального продюсера «Матч ТВ»

В руководстве холдинга «Газпром-Медиа» и телеканала «Матч ТВ» произошли изменения.
Заместителем генерального директора «Газпром-медиа» назначена Тина Канделаки, ранее занимавшая пост генерального продюсера «Матч ТВ».
«Это назначение, безусловно, большая ответственность. Перед нашим холдингом, работающим в высококонкурентной среде, стоят очень амбициозные задачи.
Предложение Александра Александровича [Жарова] – не меньший вызов, чем запуск телеканала «Матч ТВ» шесть лет назад, и я намерена приложить все силы, чтобы эти задачи были успешно решены», – отметила Канделаки.
Таким образом, Канделаки ушла с должности генерального продюсера «Матч ТВ». Этот пост займет Александр Тащин, работающий на должности главного редактора телеканала, сообщается в пресс-релизе «Газпром-Медиа».
Канделаки являлась генеральным продюсером «Матч ТВ» с момента запуска в 2015 году.