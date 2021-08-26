Канделаки стала заместителем гендиректора «Газпром-Медиа». Она ушла с поста генерального продюсера «Матч ТВ»

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В руководстве холдинга «Газпром-Медиа» и телеканала «Матч ТВ» произошли изменения.

Заместителем генерального директора «Газпром-медиа» назначена Тина Канделаки, ранее занимавшая пост генерального продюсера «Матч ТВ».

«Это назначение, безусловно, большая ответственность. Перед нашим холдингом, работающим в высококонкурентной среде, стоят очень амбициозные задачи.

Предложение Александра Александровича [Жарова] – не меньший вызов, чем запуск телеканала «Матч ТВ» шесть лет назад, и я намерена приложить все силы, чтобы эти задачи были успешно решены», – отметила Канделаки.

Таким образом, Канделаки ушла с должности генерального продюсера «Матч ТВ». Этот пост займет Александр Тащин, работающий на должности главного редактора телеканала, сообщается в пресс-релизе «Газпром-Медиа».

Канделаки являлась генеральным продюсером «Матч ТВ» с момента запуска в 2015 году.

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