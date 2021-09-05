Чемпионат Европы по волейболу-2021. Россия выиграла первый сет у Северной Македонии

Теги чемпионат Европы по волейболу сборная России по волейболу результаты сборная Польши сборная Италии сборная Франции сборная Словении сборная Португалии сборная Словакии сборная Беларуси сборная Турции сборная Хорватии сборная Финляндии сборная Греции сборная Украины сборная Латвии сборная Черногории сборная Северной Македонии Волейбол

Сегодня проходят очередные матчи группового этапа мужского чемпионата Европы по волейболу. Сборная России играет с Северной Македонией.

Чемпионат Европы по волейболу

Мужчины

Группа C

Тампере, Финляндия

Россия – Северная Македония – 1-0 (25:15, идет второй сет)

Финляндия – Турция – 20.00 

Положение в группе: Нидерланды – 4 победы – 1 поражение (13 очков), Турция – 3-1 (9), Россия – 3-1 (8), Финляндия – 2-2 (6), Испания – 1-4 (3), Северная Македония – 0-4 (0).

Группа А

Краков, Польша

Польша – Украина – 18.30

Греция – Португалия – 21.30

Положение в группе: Сербия – 4-1 (12), Польша – 4-0 (11), Украина – 3-1 (7), Бельгия – 1-4 (4), Португалия – 1-2 (3), Греция – 0-4 (2). 

Группа B

Чехия, Острава

Италия – Словения – 16.45

Беларусь – Черногория – 20.00

Положение в группе: Италия – 3-0 (9), Словения – 3-1 (9), Чехия – 2-2 (7), Болгария – 2-2 (5), Беларусь – 1-2 (3), Черногория – 0-4 (0). 

Группа D

Таллин, Эстония

Словакия – Хорватия – 17.00

Франция – Латвия – 20.00

Положение в группе: Франция – 3-0 (9), Германия – 3-1 (9), Хорватия – 2-2 (4), Латвия – 1-3 (5), Словакия – 1-2 (3), Эстония – 1-3 (3).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Четыре лучшие команды из каждой группы выходят в 1/8 финала. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные