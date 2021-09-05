Чемпионат Европы по волейболу-2021. Россия выиграла первый сет у Северной Македонии

Сегодня проходят очередные матчи группового этапа мужского чемпионата Европы по волейболу. Сборная России играет с Северной Македонией.

Чемпионат Европы по волейболу

Мужчины

Группа C

Тампере, Финляндия

Россия – Северная Македония – 1-0 (25:15, идет второй сет)





Финляндия – Турция – 20.00





Положение в группе: Нидерланды – 4 победы – 1 поражение (13 очков), Турция – 3-1 (9), Россия – 3-1 (8), Финляндия – 2-2 (6), Испания – 1-4 (3), Северная Македония – 0-4 (0).

Группа А

Краков, Польша

Польша – Украина – 18.30





Греция – Португалия – 21.30





Положение в группе: Сербия – 4-1 (12), Польша – 4-0 (11), Украина – 3-1 (7), Бельгия – 1-4 (4), Португалия – 1-2 (3), Греция – 0-4 (2).

Группа B

Чехия, Острава

Италия – Словения – 16.45





Беларусь – Черногория – 20.00





Положение в группе: Италия – 3-0 (9), Словения – 3-1 (9), Чехия – 2-2 (7), Болгария – 2-2 (5), Беларусь – 1-2 (3), Черногория – 0-4 (0).

Группа D

Таллин, Эстония

Словакия – Хорватия – 17.00





Франция – Латвия – 20.00





Положение в группе: Франция – 3-0 (9), Германия – 3-1 (9), Хорватия – 2-2 (4), Латвия – 1-3 (5), Словакия – 1-2 (3), Эстония – 1-3 (3).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Четыре лучшие команды из каждой группы выходят в 1/8 финала.