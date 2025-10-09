  • Спортс
10

Лапорта о недовольстве де Йонга матчем «Барсы» в США: «Игроки могут иметь свое мнение, но мы будем играть там, где скажет Ла Лига. Клуб поддержал эту идею»

Жоан Лапорта высказался о недовольстве Френки де Йонга матчем «Барсы» в США.

УЕФА ранее в качестве исключения разрешил «Барселоне» и «Вильярреалу» сыграть матч в рамках Ла Лиги в Майами. Игра пройдет 20 декабря.

Полузащитник сине-гранатовых де Йонг раскритиковал это решение: «Это несправедливо по отношению к турниру и футболистам». 

«Матч состоится – УЕФА и Ла Лига это приняли. Мы будем играть там, где нам скажут. Игроки могут иметь собственное мнение, и я это уважаю.

Де Йонг – капитан «Барселоны». Но «Барселона» будет играть там, где укажет Ла Лига. Если нужно ехать в Майами – поедем.

Мы поддержали эту идею, потому что США – это развивающийся рынок, и благодаря летним турам там мы установили ряд партнерств и связей», – сказал президент «Барселоны». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
Барселона
Вильярреал
Ла Лига
Френки де Йонг
Жоан Лапорта
МЛС
УЕФА
